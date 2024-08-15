“الآن احصل عليها” .. وحدات مشروع نزهة التجمع في القاهرة الجديدة تبعًا لصندوق الإسكان وفترة التقسيط 2024

elbadilar تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
“الآن احصل عليها” .. وحدات مشروع نزهة التجمع في القاهرة الجديدة تبعًا لصندوق الإسكان وفترة التقسيط 2024
وحدات مشروع نزهة التجمع في القاهرة الجديدة

يوجد كثير من الأشخاص الآن يتساءلون عن كل ما يخص تفاصيل وحدات مشروع نزهة التجمع في القاهرة الجديدة اذ انه يتم البحث باستمرار من جانبهم عن تلك الوحدات فقد قامت وزارة الإسكان بالتنويه على أن صندوق تمويل الإسكان يقوم بالبدء في طرح شقق مشروع نزهة التجمع القاهرة الجديدة، ويكون التقديم مستمر الى يوم الخميس الخامس عشر من أغسطس 2024 وهذا على الموقع الخاص ببنك التعمير والإسكان وقام الصندوق بالكشف عن جميع التفاصيل التي تخص حجز الشقق الجديدة وفيما يلي نرفق لكم كل التفاصيل التي تتعلق بذلك.

وحدات مشروع نزهة التجمع في القاهرة الجديدة

بين صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي كافة التفاصيل التي تخص وحدات مشروع نزهة التجمع في القاهرة الجديدة وهي كما يلي تكون المساحات الخاصة بالشقق المطروحة متنوعه بين 115 متر الى 137 متر، كذلك أن فترة الاقساط تكون متراوحة بين ثلاثة أعوام حتى خمسة أعوام كما ان الصندوق يطرح حوالي 80 شقة كاملة التشطيب.

تمويل الإسكان الاقتصادي

في الحقيقة ان الحساب المتعلق بتمويل الاسكان الاقتصادي قد بدأ بممارسة الأنشطة الخاصة به في المجال المتعلق بتمويل إقامة شقق سكنية وأيضا المرافق المتعلقة بها بدءا من سنة 1987 تلك الاشكال الخاصة بمساهمات الحسابات اختلفت ما بين تمويل تنفيذ الكثير من المشروعات وتقدر تلك المساهمات بما يقرب من حوالي 40 الف وحده سكنيه او اتاح التمويل العديد من الجهات والهيئات بغية اتاحة الإسكان لمختلف الفئات، وهذا في حي التنوع الافكار والقيام بوضع خطط متطورة وجديدة بشكل مستمر لكي يتم المحافظة على الأهداف التي تم انشاء الحساب من اجلها

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