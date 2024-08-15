“رونالدو ومحمد صلاح”.. تثبيت بيس موبايل eFootball 2024 للأجهزة الضعيفة والمتوسطة .. تطورات غير مسبوقة للعبة!!

شهدت الفترة الأخيرة تطور كبير في تحديث لعبة بيس موبايل، والتي تعد واحدة من أهم وأشهر الألعاب العالمية الخاصة بلعبة كرة القدم، والتي يفضلها ملايين من الأشخاص حول العالم، وقد جاء التحديث الجديد يتضمن الكثير من المميزات التي تجعله اختيار مثالي لكي يتم تثبيته على الأجهزة بشكل عام، ومن خلال هذه السطور نوضح طريقة تثبيت لعبة بيس موبايل بسهولة.

خطوات تثبيت بيس موبايل

لتثبيت لعبة بيس موبايل بسهولة على أجهزة Android وiOS، يمكن اتباع الخطوات التالية:

على أجهزة Android يتم فتح متجر Google Play، ثم يتم البحث أعلى الشاشة، عن “PES Mobile” أو “eFootball PES 2023” واضغط على زر البحث.

اضغط بعد ذلك على زر “تثبيت” (Install). قد يُطلب منك منح بعض الأذونات، وافق عليها لإكمال التثبيت.

بعد اكتمال التثبيت، يمكنك فتح اللعبة مباشرة من متجر Google Play أو من أيقونة اللعبة على شاشتك الرئيسية.

لكي يتم تحميل اللعبة على أجهزة iOS (iPhone / iPad، يتم فتح متجر App Store، ثم البحث عن اللعبة، من خلال كتابة “PES Mobile” أو “eFootball PES 2023” واضغط على زر البحث، ثم يتم الضغط على ايقونة تثبيت.

مميزات لعبة بيس موبايل

تقدم لعبة بيس موبايل لجميع اللاعبين من خلال نسختها المميزة رسومات واقعية للغاية تجعل تجربة اللعب أكثر إثارة وواقعية، كما تتيح العديد من أوضاع اللعب مثل المباريات الفردية، الدوريات، البطولات، والأحداث الخاصة، كما تحتوي على تراخيص رسمية للعديد من الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يعني أن اللاعبين يمكنهم اللعب بأسماء وشعارات الفرق الحقيقية، كما يتم العمل على تحديث اللعبة بانتظام بإضافة أحدث الانتقالات، تحسينات الأداء، والأحداث الجديدة.