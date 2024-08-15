” فرصة للفوز بمليون دولار”.. تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024 للفوز بجائزة الـ 100 ألف دولار في جميع الدول العربية

يهتم العديد من الأشخاص للتعرف على كيفية تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024، وذلك لأنها الخطوة الاولى في تحقيق حلم الفوز بالجائزة المالية الكبرى بقيمة مليون دولار أمريكي، وهي جائزة سنوية، فيما تصل الجوائز الأسبوعية لقيمة تصل إلى 5000 دولار أمريكي، بينما الجوائز الشهرية تصل إلى 100.000 دولار أمريكي، ويجب على الشخص المشترك ألا يقل عمره عن 18 عام، وليس لديه أي صلة بأي من فريق العمل بالبرنامج، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع.

تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024

يمكن تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024 عبر اتباع الخطوات الآتية:

يقوم الشخص بإرسال رسالة نصية على رقم بلده.

كتابة اسم حلم أو Dream في الرسالة النصية.

الضغط على إرسال وستحصل على رسالة ترحيبية لرقم الهاتف المستخدم تشمل كافة تفاصيل المسابقة وشروطها.

التأكيد على الاشتراك بالمسابقة، وفور ذلك ستحصل على معلومات تساعدك للفوز.

كما تتم عملية اختيار الفائزين في المسابقة عشوائيًا دون أي تفضيل أو تحيز.

كذلك يمكن تحميل التطبيق على هاتفك المحمول وتسجيل الدخول واتباع الخطوات اللازمة لتتمكن من الاشتراك في المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2024 ببعض الدول

كما جاءت أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 في بعض الدول لتكون على النحو التالي: