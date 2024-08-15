NOW “هُـــناااا” معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024 – 2025 جميع الأقسام علمي وأدبي عبر www.admhec.gov.jo

جميع الطلاب وأولياء أمورهم يتساءلون بشكل مكثف جداً حول معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024-2025، وذلك مع اقتراب دخول العام الجامعي الجديد حيث بدأ تسجيل طلبات الالتحاق لمرحلة البكالوريوس للعام الجديد في كل التخصصات لطلبة الثانوية العامة الأردنية وذلك من خلال موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.

معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024

إليكم تفاصيل معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024 في كل التخصصات:-

دكتور في الطب: الجامعة الأردنية: 98.55%. جامعة العلوم والتكنولوجيا: 98.1%. الجامعة الهاشمية: 97.45%. جامعة اليرموك: 97%. جامعة البلقاء التطبيقية / المركز – السلط: 96.8%. جامعة مؤتة: 96.65%.

دكتور في الصيدلة: جامعة العلوم والتكنولوجيا: 95.8%. الجامعة الأردنية: 95.7%. الجامعة الهاشمية: 95.65%. جامعة اليرموك: 94.6%. جامعة مؤتة: 94.55%.

دكتور في طب الأسنان: الجامعة الأردنية: 97.6%. جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية: 97.15%. الجامعة الهاشمية: 96.35%.

هندسة العمارة: الجامعة الأردنية: 95.85%. جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية: 94.55%. جامعة مؤتة: 92.3%. جامعة اليرموك: 92%. الجامعة الهاشمية: 91.95%. جامعة البلقاء التطبيقية / المركز – السلط: 88.7%. جامعة آل البيت: 85.3%.

هندسة مدنية: الجامعة الأردنية: 94.2%. جامعة اليرموك: 83.65%. جامعة مؤتة: 85.8%. جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية: 89.6%. الجامعة الهاشمية: 87.5%. جامعة آل البيت: 80.65%. جامعة البلقاء التطبيقية / المركز – السلط: 83.7%. جامعة الحسين بن طلال: 80%. جامعة الطفيلة التقنية: 80.25%.

التمريض: الجامعة الأردنية: ذكور / 95.4%، الإناث / 94.15%. جامعة اليرموك: 92.15%. جامعة مؤتة: 91.7%. جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية: ذكور / 94.5%، الإناث / 93.2%. الجامعة الهاشمية: ذكور / 92.9%، إناث / 92.5%. جامعة آل البيت: ذكور / 89.05%، إناث / 89.1%. جامعة البلقاء التطبيقية / المركز – السلط: 90.55%.

المحاسبة: الجامعة الأردنية: 97.15%. جامعة اليرموك: 90.95%. جامعة مؤتة: 85.15%. الجامعة الهاشمية: 95.65%. جامعة آل البيت: 89%. جامعة الحسين بن طلال: 77.65%. جامعة الطفيلة التقنية: 81.5%. جامعة العلوم الإسلامية العالمية: 84.75%.



تسجيل طلب القبول الموحد بالجامعات الأردنية

بعد التعرف على معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024 نقدم لكم خطوات تقديم طلب الإلتحاق لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2024-2025 والذي بدأ من اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024، من خلال الآتي:-

الدخول إلى موقع وحدة تنسيق القبول الموحد .

. النقر على تقديم طلب الالتحاق، ثم النقر على استمرار.

إنشاء مستخدم جديد من خلال تسجيل الرقم الوطني ومكان القيد ورقم القيد.

ملئ كافة معلومات وبيانات شهادة الثانوية العامة.

اختيار تخصصات الجامعات “حد أدنى خمس اختيارات”.

تحميل الوثيقة المطلوبة لطلبة الثانوية الأردنية للعام 2004 أو الثانوية الغير أردنية.

دفع رسوم طلب الالتحاق “15 دينار” بحيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو رقم الطالب الوطني.

معدلات القبول الموحد 2024

إليكم معدلات القبول الموحد 2024 في الجامعة الأردنية، وهي: