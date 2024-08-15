” سحر الطبيعة أمامك ” .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على نايل سات

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز المنصات الإعلامية التي تسلط الضوء على جمال وروعة كوكب الأرض بكل تنوعه الطبيعي والثقافي، فنجد أنه منذ انطلاقتها، استطاعت القناة أن تجمع بين الإثارة والمعرفة، والتي حولت شاشاتها إلى نافذة تطل على أسرار الطبيعة، وعجائب العلم، وروائع الحضارات الإنسانية، ومن خلال هذا المقال نوضح تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تجمع شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك الفضائية بين الأفلام الوثائقية المبهرة، والبرامج التعليمية الرائدة، لتقدم محتوى يجذب المشاهدين من مختلف الأعمار والاهتمامات، وذلك بفضل فريق عملها المتفاني من العلماء والمصورين والمنتجين، تواصل ناشيونال جيوغرافيك إلهام الملايين حول العالم، وقد جاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد على القمر الصناعى نايل سات على النحو التالي:

تردد القناة 11411.

معدل الاستقطاب 30000.

معدل الترميز أفقي .

معامل التصحيح 3/4.

كما جاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر الصناعى العرب سات على النحو التالي:

تردد القناة 11804.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب أفقي .

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بعدة جوانب تجعلها فريدة وقيمة في عالم الإعلام والتعليم، ومنها ما يلي: