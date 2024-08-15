التربيه العراقيه>> تعلن موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق 2024/ 2025 وإجازات العام المقبل

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية، موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق 2024/ 2025 وإجازات العام المقبل، وذلك تزامنا مع زيادة تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على موعد بداية العام الجديد، ليقوموا بذلك لشراء مستلزماتهم الضرورية قبل الدراسية، ولذلك نقدم لكم خلال السطور التالية ميعاد بدء ونهاية الدراسة وكذلك مواعيد الإجازات الرسمية وفقًا لما أعلنته الوزارة في خطتها الدراسية الخاصة بالعام المقبل.
موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق 2024/ 2025
أوضحت وزارة التربية العراقية، بأن موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق 2024/ 2025، سيكون مع بداية شهر أكتوبر المقبل 2024 ويكون ذلك لجميع الإداريين في كافة المدارس على مستوى الولايات العراقية، فيما يبدأ الطلاب في نفس الشهر وذلك كما يحدث كل عام دراسي، فيما أنه من المتوقع بان يكون انتهاء الفصل الدراسي الأولى شهر يناير المقبل، مع التأكيد على ثبات ذلك الموعد وعدم تغييرة.
إجازات العام الدراسي الجديد والعطل الرسمية 2024 – 2025 في العراق
وضعت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق، إجازات العام الدراسي الجديد والعطل الرسمية 2024 – 2025، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة من الوزارة، والتي جاءت على النحو التالي:
- إجازة أول شهر يناير 2025: حيث تكون تلك العطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية.
- إجازة يوم 6 يناير 2025: حيث تكون تلك العطلة بمناسبة عيد الجيش في دولة العراق.
- إجازة عيد الفطر المبارك وتكون لمدة 3 أيام: تبدأ من يوم 29 رمضان 1446 هجريًا.
- إجازة عيد الأضحى المبارك وتكون لمدة أربعة أيام، والتي تبدأ من يوم 9 ذو الحجة 1446 هجريًا.
- إجازة يوم 14 يوليو وتكون العطلة بمناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية الوطني العراقي.
- إجازة يوم 10 محرم 1447 هجريًا: وتكون تلك العطلة بمناسبة الاحتفال الديني بيوم عاشوراء.
- إجازة يوم 12 ربيع الأول 1447 هجريأ: تكون العطلة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.