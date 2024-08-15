التربيه العراقيه>> تعلن موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق 2024/ 2025 وإجازات العام المقبل

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية، موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق 2024/ 2025 وإجازات العام المقبل، وذلك تزامنا مع زيادة تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على موعد بداية العام الجديد، ليقوموا بذلك لشراء مستلزماتهم الضرورية قبل الدراسية، ولذلك نقدم لكم خلال السطور التالية ميعاد بدء ونهاية الدراسة وكذلك مواعيد الإجازات الرسمية وفقًا لما أعلنته الوزارة في خطتها الدراسية الخاصة بالعام المقبل.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق 2024/ 2025

أوضحت وزارة التربية العراقية، بأن موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق 2024/ 2025، سيكون مع بداية شهر أكتوبر المقبل 2024 ويكون ذلك لجميع الإداريين في كافة المدارس على مستوى الولايات العراقية، فيما يبدأ الطلاب في نفس الشهر وذلك كما يحدث كل عام دراسي، فيما أنه من المتوقع بان يكون انتهاء الفصل الدراسي الأولى شهر يناير المقبل، مع التأكيد على ثبات ذلك الموعد وعدم تغييرة.

إجازات العام الدراسي الجديد والعطل الرسمية 2024 – 2025 في العراق

وضعت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق، إجازات العام الدراسي الجديد والعطل الرسمية 2024 – 2025، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة من الوزارة، والتي جاءت على النحو التالي: