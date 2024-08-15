“برلين تتيح أعلى أرجوحة في أوروبا” .. إطلالة مذهلة على العاصمة الألمانية بأكملها

برلين أضافت مؤخرًا تجربة مثيرة أرجوحة “Swing 360” في برلين تُعتبر إحدى أعلى الأرجوحات في أوروبا، حيث يبلغ ارتفاعها حوالي 65 مترًا حوالي 213 قدمًا، تقع هذه الأرجوحة في منطقة “Kreuzberg” وتوفر منظرًا رائعًا للمدينة، وتوفر إطلالة مذهلة على العاصمة الألمانية بأكملها، ودُشِّنَت يونيو الماضي، ومنذ ذلك الوقت، يصعد نحو 100 زائر إلى قمة الفندق الذي بُني في العام 1970 ببرلين الشرقية.

أعلى أرجوحة في أوروبا

تتيح مدينة برلين الألمانية لزوارها تجربة الإحساس بالطيران، وذلك من خلال ركوب أعلى أرجوحة في أوروبا، توفر إطلالة خلابة على العاصمة الألمانية بأكملها. وفي كل يوم منذ تدشين الأرجوحة في يونيو، يصعد نحو مئة زائر إلى قمة الفندق الذي بني في العام 1970 ببرلين الشرقية، لاختبار المشاعر القوية التي يوفرها هذا النشاط، ومقابل حوالي عشرين يورو، يمكن يتأرجحون في الفراغ لمدة 5 دقائق، مربوطين بحزام، وقال باسكال فينة، أحد من خاضوا التجربة “بعد التصريحات الأولى، يصبح الأمر عاديًا، وتشعر بالحرية”، أما فيكتوريا فويغت، قالت: “يبدو الأمر أشبه بالطيران إلى حدّ ما، إنها فكرة جيدة للراغبين في أن يجرّبوا

معلومات عن ارجوحه اوروبا

من على الأرجوحة، يمكنك رؤية معالم المدينة الشهيرة مثل جدار برلين وافق برلين الحديث، جُهِّزَت الأرجوحة بنظام أمان متقدم لضمان سلامة الركاب. يُتَأَكَّد من أن المعدات جميعهن في حالة جيدة قبل كل تجربة، يمكن الوصول إلى “Swing 360” بسهولة عبر وسائل النقل العامة في برلين، ويُنصح بحجز التذاكر مسبقًا أو التحقق من أوقات العمل والتوافر، الأرجوحة تقع على سطح مبنى “Berliner Fernsehturm” (برج برلين)، الذي يُعدّ أحد المعالم البارزة في المدينة البرج يقع في ساحة “Alexanderplatz”، وهو أحد أعلى الأبراج في برلين، يمكن أن تختلف ساعات العمل حسب الموسم وظروف الطقس، يُفضل التحقق من الموقع الرسمي أو الاتصال بالبرج للحصول على أحدث المعلومات حول أوقات العمل، والتوافر الأرجوحة توفر تجربة مثيرة حيث تدور بشكل دائري، مما يوفر للركاب شعورًا فريدًا بالإثارة والأدرينالين، في أثناء التهوي، يمكن للركاب الاستمتاع بمناظر رائعة للمدينة، ومن خلال نقطة الجذب السياحي الجديدة هذه، حطمت برلين الرقم القياسي الذي كان مسجلا في أمستردام، حيث تقع أعلى أرجوحة في القارة الأوروبية سابقا على ارتفاع 100 متر.