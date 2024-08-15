«اربح 2 كيلو ذهب مع مصطفى الآغا» إليك رقم الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 لجميع البلدان العربية

كشفت الهيئة المختصة عن رقم الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، حيث تعد هذه المسابقة من أكبر مسابقات الحظ واليانصيب التي حققت نجاحاً ضخماً داخل الوطن العربي منذ أن تم إطلاقها في عام 2007، فلقد أعلن الإعلامي الشهير مصطفى الآغا عن بدء فعاليات الموسم الجديد لهذا العام، وكشف عبر إعلانه عن المفاجآت التي يضمها البرنامج، والتي من أبرزها القصور والفوز بالجائزة المالية الكبرى التي قدرها مائة ألف دولار أمريكي، ويتم السحب على تلك الجوائز على مدار السنة خلال أوقات محددة.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

بينت شبكة إدارة برنامج DREAM رقم الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 المجانية، حيث يرغب الكثيرون في التواصل من أجل الاشتراك والربح بالجوائز المقدمة، والتي يتم السحب عليها بنهاية كل أسبوع وشهر وكذلك بآخر كل عام، ومن أجل التيسير والتسهيل على المشتركين تم الإعلان عن الرقم الخاص لكل دولة، وهم على النحو التالي:

يتاح الاشتراك من داخل المملكة العربية السعودية من خلال هذه الأرقام، 650444-755505-858888.

بينما يمكن الاشتراك من جمهورية مصر العربية عن طريق الاتصال عبر الرقم 95450.

في حالة الرغبة في الاشتراك من دولة الكويت يرجى الاتصال عبر هذا الرقم 4141.

يتاح الاشتراك من داخل الإمارات من خلال الاتصال على هذا الرقم 6070.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 dream

لا يسمح الاشتراك للأشخاص المتواجدين بالدول الأوروبية، لذا ينبغي التواجد في إحدى البلدان العربية، ولقد وتتمثل تلك الطرق في النقاط التالية: