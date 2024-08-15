«مفاجأة» ارتفاع جديد سجله سعر الدولار اليوم الخميس 18-8-2024 أمام الجنيه المصري بجميع البنوك والسوق السوداء

ارتفاع جديد سجله سعر الدولار اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 قبل بداية العطلة الأسبوعية بالبنوك الحكومية والخاصة، وفقاً لما أعلنه خبراء ومراقبون الاقتصاد وصل سعر الصرف إلى49.12 جنيه للبيع ونحو 49.03 للشراء، بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ما يقارب 55 جنيها، ونتيجة لانتشار السوق السوداء وعدم السيطرة عليها بالإضافة إلى تراجع حصيلة أغلب الموارد الرسمية للدولار واجهت المصارف المصرية قصوراً فادحاً في نقص النقد الاحتياطي الأجنبي مما أدى إلى غلاء الأسعار.

سعر الدولار اليوم الخميس

سجل سعر الدولار اليوم الخميس بتاريخ 12/ يناير/2024 أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي سعر 49.05 جنيه للشراء ونحو 49.15 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الشراء في بنك مصر المركزي نحو 49.06 للشراء، ونحو 49.15 جنيه، بينما بلغ سعر الصرف 49.06 للشراء، و49.15 للبيع بالبنك التجاري الدولي Cib، كذلك وصل سعر الصرف ببنك الإسكندرية جنيه للشراء و49.16 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

طبقاً لآخر التحديثات التي أعلنها البنك الأهلي نبين لكم أسعار العملات الأجنبية التي سجلتها مقابل الجنيه المصري، وهي جاءت على النحو التالي: