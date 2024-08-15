“هتكسب 8888 شدة وتاكل زمايلك”.. أفضل طريقة لشحن شدات ببجي اشحن UC عبر ميدسباي Midasbuy💯.. خطوات مضمونة 100%

يبحث عشاق ألعاب الحروب والقتال عن طرق سهلة لشحن شدات ببجي UC عبر خدمة Midasbuy لزيادة جودة تجربتهم في اللعبة وهذه الخدمة تتيح لهم الحصول على الأسلحة، والذخيرة الضرورية لتحقيق النجاح والتميز في اللعبة مع تزايد شهرة ببجي عالميا سعى المطورون لتبسيط عملية شحن الشدات، من خلال توفير خيارات متعددة سواء عبر الحساب الشخصي للاعب أو باستخدام فودافون كاش أو عبر تطبيق Midasbuy.

طريقة شحن شدات ببجي

يمكنك الآن شحن شدات ببجي UC بسهولة عبر Midasbuy والذي يتيح لك الاستفادة من مزايا متنوعة مثل ترقية الأسلحة وشراء الملابس ووسائل النقل، والذي يزيد من فرصك في الدفاع عن نفسك وتحقيق النصر لتفعيل الشحن عبر الإنترنت باستخدام بطاقات جوجل بلاي اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق ببجي.

انتقل إلى الإعدادات واختر خيار UC.

حدد بطاقة جوجل بلاي كوسيلة للدفع.

اختر الباقة المناسبة من الشدات.

أدخل رمز بطاقة جوجل بلاي.

أكد الرمز واضغط على زر الدفع.

ستضاف الشدات إلى حسابك في ببجي مباشرة مع إمكانية الحصول على تحديث اللعبة 3.3.

شحن شدات ببجي عبر تطبيق Midasbuy

لشحن شدات ببجي باستخدام تطبيق Midasbuy اتبع هذه الخطوات البسيطة: