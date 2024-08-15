من منصة مظلتي.. استعلم على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية واطلع على متطلبات التقديم

تعمل الحكومة العراقية على توفير العديد من الدعم للمواطنين هناك، وذلك تعزيزا لدور الحكومة لتوفير حياة كريمة للجميع، وقد أتاحت فرصة التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية لكافة المواطنين من محدودي الدخل، وأوضحت بأن هناك بعض من المتطلبات التي يجب توافرها، كما أعلنت بأنه يجب على المواطن متابعة الطلب الخاص به، والاستعلام على أهلية القبول سنتعرف على خطوات الاستعلام.

خطوات الاستعلام على المقبولين في الرعاية الاجتماعية من منصة مظلتي

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من البرامج المهمة بالعراق حيث أنه يقدم العديد من الدعم للمواطنين من محدودي الدخل لإعانتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وقد أعلنت بأنه بعد التقديم على الدعم يجب على المواطن الاستعلام على أهلية الصرف، وقد تم التوضيح بأنه يتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية من الضروري تسجيل الدخول على منصة مظلتي الرسمية من هنا .

ثم يتم اختيار الخدمات الاجتماعية من الشاشة الموجودة أمامك، واضغط على استعلام من الخيارات الموضحة أمامك.

يطلب الموقع اختيار الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها، وتم تسجيل بعض البيانات الخاصة بالمتعلم.

ومن الضروري اختيار المحافظة التي تسكن بها، واختر استعلام.

وسيتم توضيح على الشاشة إذا كان المواطن مؤهل أم لا.

ما هي المتطلبات الأساسية لصرف دعم الرعاية الاجتماعية العراقي

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر لدي كافة المتقدمين ليتم قبول الطلب الخاص بهم، وتتلخص هذه الشروط في الآتي: