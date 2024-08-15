تنسيق الجامعات 2024-2025… غداً غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة … وهذا موعد النتيجة

تنسيق الجامعات 2024-2025 صرح مصدر مسؤول بمكتب التنسيق للفبول بالجامعات والمعاهد أن حوالي ما يقرب من 92 ألف طالب وطالبة قاموا بتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على الموقع الالكتروني الخاص بالتنسيق الجامعي على الإنترنت ، ومن المقرر أن يستمر موقع التنسيق الالكتروني في استقبال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة حتى مساء يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، طبقاً للجدول الزمني الذي أعلن عنه مكتب التنسيق هذا العام….

تنسيق الجامعات 2024-2025

وأهاب “السيد عطا” الذي يشغل منصب مستشار وزير التعليم العالي ولبحث العلمي بطلاب الثانوية العامة الذين استوفوا الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، والمحدد بـ 371 درجة لشعبة علمي علوم، و357 درجة للشعبة الهندسية و 280 درجة للشعبة الأدبية بضرورة التسجيل وادخال الرغبات من خلال الموقع الالكتروني للتنسيق على الإنترنت.

حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي الموجودة في جميع الكليات الحكومية والتي تبدأ في استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً، هذا بالإضافة إلى وجود كوادر تعليمية لمساعدة الطلاب على اختيار الكلية أو المعهد ، كما يتاح للطلاب أيضاً ادخال رغباتهم من خلال الحاسب الشخصي لديهم على مدار الـ 24 ساعة.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024