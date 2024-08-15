انسي السواد هتبقي زي القشطة.. وصفة النشا وماء الورد ل تبيض البشرة جربيها ومش هتندمي ابداااا

تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن معرفة طرق ووصفات طبيعية لتفتيح البشرة والجسم دون الحاجة إلى شراء منتجات كيميائية بأسعار عالية لذلك اليوم من خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم وصفة النشا وماء الورد لتفتيح البشرة وجعلها أكثر نضارة وحيوية وتعمل الوصفة على حماية البشرة من التصبغات وتجديد خلايا البشرة والقضاء على الجلد الميت.

مكونات وصفة النشا وماء الورد ل تبيض البشرة

لا نحتاج إلى مكونات كثيرة لعمل وصفة ماء الورد والنشا لتفتيح البشرة والقضاء على البقع السوداء و الداكنة التي تسبب إزعاج كبير للفتيات، وإليكم المكونات:

نحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة ماء ورد.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين صغيرتين من جل الصبار.

ملعقة كبيرة أى نوع كريم مرطب.

خطوات تحضير وصفة ماء الورد والنشا

إليكم خطوات تحضير وصفة ماء الورد والنشا لتفتيح البشرة:

في البداية قومي بوضع مقدار النشا مع ماء الورد والكريم المرطب وقومي بمزج المكونات جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع باقي المكونات وقلبي المكونات جيداً حتى تتجانس.

قومي بوضع الخليط على الوجه واتركيه لمدة عشر دقائق.

ثم قومي بغسل الوجه.

ضعي كريم مرطب.

قومي بتكرار الوصف مرتين في الأسبوع.

وصفة النشا والزبادى ل تبيض البشرة

وصفة الزبادي والنشا من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وذلك من خلال استخدام المكونات التالية:

ملعقتين من النشا.

ملعقة عسل نحل.

ملعقتين زبادي.

ملعقة كريم مرطب.

ملعقة ماء ورد.

خطوات تحضير الوصفة

اتبعي فقط الخطوات الآتية لتحضير وصفة الزبادى والنشا ل تفتيح البشرة: