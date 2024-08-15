موعد اجازة المولد النبوي 2024… وأهم مظاهر الاحتفال بهذا اليوم في مصر وأجمل رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن موعد اجازة المولد النبوي 2024، والذي يعد من أهم المناسبات الدينية في مصر بل والعالم العربي وتحتفل فيه الأمة الإسلامية بذكرى مولد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي يجب أن يكون هذا اليوم يوم فرح وسعادة على العالم العربي والأمة الإسلامية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد اجازة المولد النبوي 2024 وأهم مظاهر الاحتفال بهذه الليلة في مصر …

موعد اجازة المولد النبوي 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية عن موعد اجازة المولد النبوي 2024 وهو يوم اجازة رسمية في مصر للقطاع العام والخاص، وفي هذا اليوم يحتفل المسلمون بذكرة مولد الرسول الكريم، والذي يوافق 12 من ربيع الأول من كل عام هجري، وفي هذا اليوم سوف يأتي في يوم الإثنلن الموافق 16 سبتمبر 2024، وقد أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور”مصطفى مدبلولي” رئيس مجلس الوزراء بترحيل إجازة المولد النبوي 2024 لتكون في يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024 .

موعد اجازة المولد النبوي 2024 في مصر

حيث يحتفل المسلمون في مصر بالمولد النبوي من خلال العديد من المظاهر والاحتفالات فيبدأ الأشخاص في تهنئة بعضهم من خلال الإتصال أو ارسال رسائل التهنئة، وتضاء الشموع والقناديل والاستمتاع بالاجواء العائلية وتناول الأكلات المصرية مثل اللحوم والأرز ، هذا بالإضافة إلى تزيين الشوارع والميادين وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم واقامة حلقات الذكر وترتيل قصائد المدح النبوي .

رسائل تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف