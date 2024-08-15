قسط على 30 سنة.. طرح وحدات جديدة في المدن والمحافظات لجميع المواطنين بدون شروط

قامت وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضارية، بإطلاق عدد من المشروعات السكنية داخل العديد من المدن والمحافظات، بالإضافة إلى أن هذه الوحدات جاءت ضمن مشروعات داره، على أن يتمكن كل مواطن راغب في الحصول على وحدة سكنية بسعر مخفض، وفقًا لمجموعة من التفاصيل التي نكشفها لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

مشروعات داره 2024 صندوق التنمية الحضارية

قام صندوق التنمية الحضاريه بإطلاق مشروعات داره التي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 10 من شهر أغسطس في العديد من المحافظات والمدن، ومن بينها محافظة كفر الشيخ والقاهرة وغير ذلك من المحافظات الأخرى التي يمكن الحصول على وحدة سكنية بسعر يبدأ من مليون و600 ألف جنيه، مع اختلاف مساحة كل وحدة سكنية بما يبدأ من 90 إلى 180 متر، حتى أن تقسيط ثمن الوحدة يكون على مدار 5 سنوات، ويمكن الحصول عليها بضمان مبادرة التمويل العقاري التي تكون على مدار 30 سنة، على أن يحصل عليها جميع المواطنين دون أي شروط مفروضة من قبل الصندوق إلا سداد الأقساط في مواعيدها، ويمكن الحصول على أكثر من وحدة سكنية مرة واحدة.

الحصول على وحدات سكنية في النزهة

مشروع نزهة التجمع الثالث، وقام صندوق حساب تمويل الإسكان الاقتصادي الخاضع لوزارة الإسكان، بإطلاق وحدات سكنية ليبدأ الحجز فيها من اليوم الخميس الموافق 15 من شهر أغسطس، على أن تبدأ عمليات الحجز عبر الموقع الإلكتروني المعني بالحجز والتابع للوزارة، بحيث يكون المقدم بنحو 150 ألف جنيه، ومصروفات إدارية تُقدر بنحو 1000 جنيه، هذا وأن الوحدات السكنية تبدأ مساحتها من 115 إلى 137 مترًا، وبأقساط على 3 إلى 5 سنوات، بحيث تبدأ الأسعار من 2 مليون إلى 2 مليون و400 ألف جنيه.