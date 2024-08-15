“انتهاء المهلة” الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2024 قبل إيقاف الخدمة

كشفت شركة الاتصالات، عن بدء تحصيل فاتورة التلفون الأرضي مؤخرًا لشهر أغسطس، التي من الممكن إيقاف الخدمة عن العملاء في أي لحظة، بالإضافة إلى أن ذلك يكون عبر موقعها الرسمي لمعرفة تفاصيل الفاتورة، مع إمكانية القيام بتسديدها إلكترونيًا، أو من خلال فروع وي المنتشرة على مستوى الجمهورية، وعليه سنتعرف معًا على أبرز التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن الفاتورة، لكي يتعرف عليها الجميع.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

هناك بعض الخطوات الهامة التي من خلالها يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2024، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع شركة المصرية للاتصالات عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الشركة.

ليتم تحديد خدمة “الاستعلام عن الفاتورة”.

مع إدخال كود المحافظة المقيم بها المواطن.

القيام بإدخال رقم التليفون الأرضي بعد ذلك.

النقر على زر “إظهار”.

حتى يتم عرض تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي أمام المواطن أو العميل.

كيف أسدد فاتورة التليفون الأرضي

وعلى نفس ذات الشركة كذلك يمكن القيام بسداد فاتورة التليفون الأرضي، بعد معرفة القيمة المستحقة، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-