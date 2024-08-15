استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 في البنوك المصرية بنحو 50 قرشاً

سجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 تراجعاً أمام الجنيه في البنوك المصرية، بشكل كبير والذي بدأه منذ جلسة أمس الأربعاء، ليكسر حاجز 49 جنيها لأسفل أمام الدولار، وينتقل إلى 48.91 على شاشة البنك المركزي، وجاء تراجع الدولار أمام الجنيه لعدة أسباب أهمها توافر الدولار من عدة مصادر فى السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التحسن النسبي في الأسواق العالمية وكذلك التحسن في مؤشرات الاقتصاد المحلية، ويتوقع خبراء المال والأعمال استمرار هبوط الدولار إلى مستويات أقل في حالة هدوء الأوضاع في المنطقة وتحقيق عائدات اقتصادية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

كان سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد شهد ارتفاعا في تعاملات الاسبوع المنقضي ليصل إلى 49.55 جنيه للدولار على خلفية التطورات الاقتصادية العالمية الخاصة بالبيانات الاقتصادية الامريكية التي أظهرت احتمالية اتجاه الاقتصاد نحو الركود، بالاضافة إلي التصعيد المحتمل في الشرق الأوسط، وفي هدوء الأوضاع في المنطقة سوف يتم تدفق الكثير من السيولة الدولارية في البنك المركزي المصري وهو ما سيؤثر بالإيجاب على القطاع الاقتصادي وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، وذلك قبل أيام قليلة من استعدادات البنوك لصرف مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

شهد سعر الصرف في تعاملات اليوم الخميس 15 أغسطس تراجع كبير للدولار مقابل الجنيه وذلك بعد وصل الدولار إلى 49.55 جنيه في البنك المركزي خلال الفترة الماضية، وفي الجدول التالي سنوضح سعر صرف الدولار اليوم في عدد من البنوك المصرية في حالة البيع والشراء.