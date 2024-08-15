مسابقة الحلم Dream… لتحقيق الفوز بالمليون دولار بسهولة من خلال الهاتف

مسابقة الحلم من أهم وأشهر المسابقات فى الوطن العربى، الذى يرغب المشاهدين فى الاشتراك بها للفوز بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون دولار، لتحقيق طموحاتهم وأمالهم، ويعرض برنامج المسابقة على قناة ام بى سى ويقدمة الأعلامى الكبير مصطفى الآغا، ويسعى الكثير لمعرفة طريقة الاشتراك فى مسابقة الحلم لتحقيق رغبتهم فى الفوز بالجائزة الكبرى، وسوف نعرض لكم فى هذا المقال عن كيفية الاشتراك فى مسابقة الحلم وأرقام الاشتراك فى المسابقة.

أرقام الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream.

عملت أدارة البرنامج على تسهيل عملية الاشتراك فى مسابقة الحلم على المشاهدين، من خلال أرقام هاتف تخص كل دولة لتسهيل عملية الاشتراك ومنها

للاشتراك من دولة المغرب ارسال رسالة على الرقم 8881.

للاشتراك من دولة اليمن ارسال رسالة على الرقم 2622.

للاشتراك من دولة مصر ارسال رسالة على الرقم 95458.

للاشتراك من دولة سوريا ارسال رسالة على الرقم 1565.

للاشتراك من المملكة العربية السعودية ارسال رسالة على الرقم 858888.

للاشتراك من دولة لبنان ارسال رسالة على الرقم 1111.

للاشتراك من دولة تونس ارسال رسالة على الرقم 8881.

للاشتراك من دولة الأردن ارسال رسالة على الرقم 94099.

للاشتراك من دولة العراق ارسال رسالة على الرقم 2266.

كيفية الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream.

يرغب المشاهدين فى معرفة طريقة الاشتراك فى مسابقة الحلم للفوز بالجائزة الكبرى، وللاشتراك يجب اتباع بعض الخطوات الأتية

اولا: ارسال رسالة نصية بها كلمة حلم أو Dream.

ثانيا: انتظر رد من إدارة المسابقة لتأكيد اشتراكك.

ثالثا: يجب الإجابة على سؤال المسابقة بصورة صحيحة.

رابعا: يجب متابعة برنامج المسابقة باستمرار لمعرفة الفائز بالجائزة.

شروط الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream.