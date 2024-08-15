تردد قناة وناسة بيبى الجديد 2024… كيفية تثبيتها بكل سهولة استمتع بالاغانى طول اليوم

قناة وناسة بيبى من القنوات المخصصة للأطفال، وتقدم قناة وناسة بيبى العديد من الأغانى المسلية والمحببة لدى الأطفال، ولذلك يبحث الكثير من المشاهدين عن التردد الجديد لقناة وناسة بيبى 2024، تقدم القناة محتوى هادف ومميز من خلال الأغانى والأناشيد التى تهدف إلى تعليم الأطفال، لذلك سوف نعرض لكم فى هذا المقال تردد قناة وناسة بيبى الجديد وطريقة تثبيتها على الجهاز الخاص بكم.

تردد قناة وناسة بيبى الجديد 2024.

تعد قناة وناسة بيبى من القنوات التي تهتم بعرض محتوى ترفيهى للأطفال،لذلك يبحث كثير من المشاهدين عن تردد قناة وناسة الجديد 2024، وهو كالتالى:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

التردد الجديد 11430.

استقطاب قناة وناسة رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصويب الخطأ 4/3.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات.

التردد الجديد 11270.

معدل استقطاب رأسي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصويب الخطأ 4/3.

كيفية ضبط قناة وناسة بيبى الجديد2024 على جهازك.

قناة وناسة بيبى من القنوات المحببة لدى الأطفال، ويمكن ضبطها بسهولة على جهاز الاستقبال بفضل جودة الصوت والصورة فهى تبث على مدار اليوم و يمكن للمشاهدين ضبط القناة بطريقة بسيطة من خلال الخطوات التالية:

اولا: اضغط على زر القائمة على جهاز التحكم.

ثانيا: اختار زر البحث اليدوى.

ثالثا: حدد إضافة تردد جديد.

رابعا: اكتب تردد القناة مع مراعاه اختيار اسم القمر الصناعي الذى تريده.

خامسا: ادخل البيانات التردد بشكل صحيحة.

سادسا: اضغط على خانة بحث.

سابعا: اضغط على زر الحفظ لتأكيد تثبيت القناة على الجهاز.

لستمتع الأطفال مع الشخصية الكرتونية المفضلة لديهم لولو الشطورة على قناة وناسة بيبى.