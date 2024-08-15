النت قطع| سداد فاتورة الانترنت المنزلي 2024 بأسهل طرق من مكانك

تعتبر خدمة فاتورة الإنترنت المنزلي، من أهم وأبرز الخدمات التي تشغل بال العديد من المواطنين، خاصة مع قرب انتهاء الفاتورة، وإيقاف الخدمة عن العملاء، ليقوموا بالبحث عن الطرق التي يُسددون من خلالها، وعليه فإن الشركة قامت بإطلاق مثل هذه الخدمات التي من بينها يمكن تسددي قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس قبل إيقاف الإنترنت، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الإنترنت المنزلي

قبل سداد قيمة فاتورة الإنترنت المنزلي، يمكنك الاستعلام عن الفاتورة ومعرفة ما إذا جاء وقت سدادها وقيمتها المستحقة أم لا، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

أن تقوم بالدخول إلى موقع المصرية للاتصالات.

ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

لتتمكن من اختيار خدمة “الاستعلام عن الإنترنت”.

وعندها ستتمكن من تدوين رقم التليفون وكود المحافظة.

مع الضغط على زر “استعلام”.

حتى تتمكن من معرفة تفاصيل الفاتورة والقيمة المستحق سدادها.

وأتاحت شركة المصرية للاتصالات، إمكانية التعرف على تفاصيل الفاتورة عبر التواصل مباشرة على رقم “111” التي من خلاله ستتمكن من الإفادة من معرفة الفاتورة والقيمة المستحق تسديدها.

كيف أدفع فاتورة التليفون الأرضي 2024 شهر أغسطس

أما عن الطرق الواجب اتباعها لكي يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس، وذلك بإتباع التالي:-