تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024.. وطريقة تثبيتها خطوة بخطوة واهم برامجها

قناة ناشيونال جيوغرافيك من أشهر القنوات حول العالم، فهى تقدم كل ما هو جديد عن عالم الحيوان وعالم البحار، وتعرفنا برامج القناة على الطبيعة الساحرة، وايضا تقدم برامج عن أكتشاف الحضارات مثل الحضارة المصرية القديمة، وبرامج عن سباق الدراجات والسيارات وانواعها المتنوعة، بسبب ما تقدمة قناة ناشيونال جيوغرافيك من برامج مميزة وفريدة من نوعها يسعى الكثير من المشاهدين لمعرفة التردد الجديد للقناة ، ولذلك سوف نعرض لكم التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024.

يبحث المشاهدين من محبى برامج الطبيعة والاستكشافات عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، وإليكم تردد القناة الجديد على الأقمار الصناعية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024على القمر الصناعى نايل سات

تردد القناة 11411.

معدل الاستقطاب 30000.

معدل الترميز أفقي .

معامل التصحيح 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر الصناعى العرب سات

تردد القناة 11804.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب أفقي .

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

كيفية تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على جهاز الأستقبال.

يمكنك تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على جهاز الاستقبال بكل سهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا: اضغط على القائمة في جهاز التحكم.

ثانيا: اختر عملية البحث.

ثالثا: اختر التثبيت اليدوي.

رابعا: اختر إضافة تردد قناة مع تحديد القمر الصناعي.

خامسا: ادخل بيانات تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، مثل التردد ونوع الاستقطاب ومعامل الترميز وغيرها.

سادسا: اضغط على زر البحث وانتظر حتى ينتهى البحث.

سابعا: اضغط على الحفظ لتثبيت القناة على جهازك.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديم العديد من البرامج ومن أهمها